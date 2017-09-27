ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу в Вашингтоне с главой МИД Кубы Эдуардо Родригесом Парильей и в жесткой форме потребовал обеспечить безопасность американских дипломатов на острове после инцидентов с потерей слуха, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Разговор был жестким и откровенным, он отражал глубокую обеспокоенность США за безопасность нашего дипломатического персонала. Госсекретарь дал понять, насколько серьезна ситуация, и подчеркнул, что кубинские власти обязаны защищать персонал посольства и их семьи в соответствии с Венской конвенцией", — говорится в заявлении Науэрт.

Ранее госдепартамент сообщил, что встреча состоялась по инициативе кубинской стороны.

По последним данным госдепартамента, не менее 21 дипломата получили расстройство слуха, памяти, внимания, а также другие симптомы в результате неустановленного дистанционного воздействия. В госдепартаменте не исключали, что если инциденты не прекратятся, США могут поставить вопрос о закрытии посольства на Кубе, открытого в 2015 году по инициативе администрации Барака Обамы.