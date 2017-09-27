Более тысячи человек тушат пожар на складе боеприпасов под Винницей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек тушат пожар на складе боеприпасов в Винницкой области на Украине, сообщает в среду ГСЧС Украины.

По данным украинской полиции, боеприпасы сдетонировали около 10 часов вечера во вторник. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1 тысяча 255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС — 155 человек личного состава и 39 единиц техники, национальной полиции — 70 человек личного состава и национальной гвардии Украины — 1000 человек личного состава, министерства обороны Украины — 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" — три пожарных поезда", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Это не первый пожар на военных складах на Украине за последнюю неделю. Ранее в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.