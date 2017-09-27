В Госдуме прокомментировали желание Украины создать противолодочные силы

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Заявление командующего Военно-морскими силами Украины о необходимости создания противолодочных сил в составе украинского флота – сплошной популизм и выкачивание денег из налогоплательщиков, сообщил РИА Новости во вторник депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Накануне командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко выразил озабоченность в связи с тем, что российский флот на Черном море пополнился шестью новыми подлодками проекта 636 с крылатыми ракетами "Калибр". Для защиты страны с морского направления он предложил строить противолодочные корабли.

"Призывы вице-адмирала Игоря Воронченко о необходимости ремонта 40-летнего корвета (малый противолодочный корабль "Винница" – ред.) и строительства противолодочных кораблей для сдерживания российских субмарин на Черном море — показатель глубокого незнания оперативно-тактической обстановки командованием украинского флота. Это миф, популизм и пыль в глаза налогоплательщикам", — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что противолодочные корабли не способны отразить атаки крылатых ракет, запускаемых из подводного положения. "Кого зеленый украинский адмирал собирается искать и ловить в Черном море? Российские современные субмарины могут отстреляться по целям типа "корабль" с дистанции 300 метров, а по наземным целям — с полутора тысяч. Какие противолодочные рубежи он собрался строить возле территориальных вод Украины?" — сказал депутат.

Он предположил, что руководство ВМС Украины живет вчерашним днем и всерьез думает, что "подводные лодки подходят на дистанцию прямой видимости и смотрят на объект атаки через перископ".