МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания на складе боеприпасов в Калиновке в Винницкой области, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По данным украинской полиции, боеприпасы сдетонировали около 10 часов вечера во вторник. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

"Решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты. Региональным филиалом ОАО "УЗ" "Юго-Западная железная дорога", перегон Сосенко — Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыто движение в парном и нечетном направлении перегона. Решается вопрос об отправке пожарных поездов ОАО "УЗ" и группы разминирования ДССТ к месту чрезвычайного происшествия", — написал он в Facebook.

Помимо этого, создан оперативный штаб и при необходимости уже готовы пассажирские поезда для эвакуации населения.

"Закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский. Ситуация находится на постоянном контроле у руководства МИУ", — заключил замминистра.