В США планируют включить в досье иммигрантов информацию о соцсетях

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти США планируют включить в досье иммигрантов информацию о соцсетях, говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности США.

Иммиграционное досье будет включать "имя пользователя в социальной сети, псевдонимы, связанную с ним идентифицируемую информацию и результаты поиска", говорится в уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре — официальном органе правительства США. Новые правила планируется ввести в действие с 18 октября текущего года, сейчас проводится общественное обсуждение. Предполагается, что социальные сети станут частью досье, которое собирают власти США не только на тех, кто претендует на американскую визу, а также на обладателей постоянного вида на жительство и натурализованных граждан США.

Ранее министерство уже заявляло, что намерено собирать информацию об аккаунтах в соцсетях для тех иностранцев, которые претендуют на американскую визу. Призывы к более активному мониторингу соцсетей раздавались в связи с ростом случаев местного терроризма в США. Террористы неоднократно заявляли о своих экстремистских взглядах на страницах соцсетей. Например, террористы Сайед Фарук и Ташфин Малик незадолго до убийства 14 человек в Сан-Бернардино в 2015 году заявили в соцсетях, что действуют от имени запрещенной в России и США террористической группировки "Исламское государство". При этом правозащитные организации опасаются, что включение содержания соцсетей в состав информации о въезжающих в страну может вызвать отбор иммигрантов по идеологическому принципу.