СМИ рассказали о ракетах, хранящихся на горящем складе под Винницей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" хранятся на военном складе, горящем под украинской Винницей, сообщило издание "112.Украина".

По данным украинской полиции, боеприпасы сдетонировали около 10 часов вечера во вторник. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

"Известно, что горит и взрывается на 48 арсенале — базе хранения боеприпасов ВСУ в Винницкой области, в нескольких километрах от города Калиновка. По данным, имеющимся в открытых источниках, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град", — пишет издание.

Отмечается, что перекрыто движение на трассе Винница-Киев. По данным издания, по тревоге подняты все силы ГСЧС, в том числе, и руководство.

На место выехал глава Генштаба Украины Виктор Муженко. Об этом он сообщил в Facebook.

Это не первый пожар на военных складах на Украине за последнюю неделю. Ранее в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.