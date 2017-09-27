На военном складе под Винницей взрываются боеприпасы

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Под украинской Винницей на крупном военном складе взрываются боеприпасы, жителей города Калиновка и соседних сел эвакуируют, сообщило во вторник МВД Украины.

"Сегодня, 26 сентября, в 21.50 в Калиновский отдел полиции Винницкой области поступило сообщение о детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей. По приказу и.о. председателя национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Для координации деятельности всех подразделений полиции на место происшествия отправлен заместитель главы Нацполиции", — говорится в сообщении ведомства на Facebook.

Полицейские перекрыли въезд в Калиновку и сейчас эвакуируют жителей города и близлежащих сел.