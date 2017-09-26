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Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1529)
23:5626.09.2017
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© AFP 2017 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение проблемы КНДР военным путем по-прежнему возможно, но нежелательно, поскольку будет иметь разрушительные последствия.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Трамп ответил на речь главы МИД КНДР, назвавшего его психически больным

"Мы полностью готовы ко второму варианту действий, однако он нежелателен. Но если мы к нему прибегнем, последствия будут разрушительными. Я гарантирую, они будут разрушительными для Северной Кореи. Второй вариант — это военный путь", — сказал Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Испании Мариано Рахоем.

"Нам объявили войну"

В понедельник глава северокорейского МИД Ли Ен Хо заявил, что Пхеньян имеет право сбивать американские военные самолеты в качестве контрмеры, поскольку президент США, по его словам, объявил КНДР войну.

Стратегический бомбардировщик B-1B. Архивное фото
© AP Photo / Zachary T. C. Hada
Американские бомбардировщики и истребители пролетели у границ КНДР

"Так как США объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принять контрмеры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", — сказал дипломат.

В ответ на выпад Пхеньяна в Госдепартаменте заявили, что еще рано говорить о военном конфликте. В Пентагоне слова главы северокорейского МИД назвали провокацией и пообещали подготовить адекватный ответ.

Миссия "суицид"

Ранее президент США Дональд Трамп обещал обрушить на КНДР "невиданные испытания" и грозился "полностью уничтожить" страну. Подобные заявления хозяина Белого дома вызвали возмущение в Пхеньяне.

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД КНДР назвал "неизбежным" удар по США‍

"Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал Трамп на полях Генассамблеи ООН.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал выступление Трампа в ООН "вздором сумасшедшего" и пообещал, что ответные действия Пхеньяна "превзойдут все ожидания". "Я решительно настроен укротить огнем этого американского маразматика", — сказал глава КНДР.

В северокорейском МИД Трампа назвали "психически больным человеком с манией величия" и заявили, что действия Вашингтона "сделали неотвратимым визит наших ракет на материковую часть США".

Из страха перед бомбой

Глава российского МИД Сергей Лавров усомнился в том, что Вашингтон решится атаковать КНДР, поскольку северокорейский режим обладает оружием массового поражения.

Проверка водородной бомбы малой мощности в КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Sam Yeh
КНДР пригрозила ответить Трампу "небывалым" испытанием водородной бомбы

Он подчеркнул, что Штаты начали военную кампанию в Ираке, так как были уверены, что у Багдада нет ОМП. По Корее же американцы не нанесут удар, так как "они не то чтобы подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерные бомбы", добавил министр.

"Если этот анализ не будет осмыслен в Соединенных Штатах — я надеюсь, к нему уже обратились аналитики — то мы можем сорваться в очень непредсказуемое пике, и будут страдать десятки тысяч, если не сотни, ни в чем неповинных граждан в той же Южной Корее, в Северной Корее, конечно, в Японии, да и Россия с Китаем там рядом", — предупредил дипломат.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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