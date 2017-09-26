У восточного берега Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло к востоку от берегов Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 20.22 по времени UTC (23.22 мск) во вторник. Эпицентр располагался в 77 километрах к юго-востоку от города Хатинохе. Очаг землетрясения залегал на глубине 32,4 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.