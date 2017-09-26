МЧС направило гумпомощь в пострадавшую от землетрясения Мексику

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. МЧС России направило в пострадавшую от землетрясения Мексику гуманитарную помощь общим весом в 35 тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Помощь Мексике оказывается в соответствии с запросом мексиканского правительства и поручением правительства РФ.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков направил главе МВД Мексики Мигелю Антелю Осорио Чонгу телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и заявил о готовности оказать помощь Мексике в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1.