Филиппины направили запрос на покупку российского оружия

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Филиппины направили РФ предварительный запрос на приобретение российского оружия, в настоящий момент идет проработка схем по финансированию его поставок, сообщил РИА Новости глава МИД Филиппин Алан Питер Кайетано.

"Мы направили предварительный запрос на оборудование (в Россию), которое нам нужно. Мы обратились в Минфин (Филиппин) помочь нам проработать финансовые схемы по нему", — сказал он.

Он добавил, что у его страны не так много ресурсов для обеспечения российских поставок в короткие сроки, но с течением времени Филиппины сделают это и благодаря этим поставкам получат надежную систему обороны.

Он также добавил, что его ведомство продолжает готовить визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Филиппины и его встречу с президентом страны Родриго Дутерте.

Ранее в начале сентября посол Филиппин в РФ Карлос Соррета сообщил РИА Новости, что соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Россией может быть подписано к ноябрю, до визита в страну главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Дипломат заявил, что остается согласовать некоторые детали, в данный момент стороны работают над соглашением.