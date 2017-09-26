МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с постепенной отменой санкций против РФ, заявил посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас в интервью газете "Коммерсант".

"Такой позиции (постепенной отмены санкций против РФ в связи с введением миротворцев – прим. ред.) у Евросоюза нет, но желание видеть прогресс в нормализации ситуации на востоке Украины разделяется всеми странами ЕС. Каким образом это будет достигнуто – сказать трудно. Франция и Германия, которые являются членами "Нормандской четверки", имеют особое значение при оценке предложений относительно Минских соглашений, так как являются сторонами этого соглашения", — заявил Ушацкас.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.