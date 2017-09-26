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"Как перестать орать": в соцсетях высмеяли поздравление для Порошенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (409)
22:5626.09.2017
(обновлено: 22:58 26.09.2017)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Видео с поздравлениями ко дню рождения Украины Петра Порошенко стало объектом насмешек в интернете. Пользователи социальных сетей сочли видеообращение президентского семейства к главе государства безвкусным и полным штампов.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, США. 20 сентября 2017
© AFP 2017 / Angela Weiss
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Фонд Порошенко распространил видео, на котором родственники украинского президента поздравляют его с 52-м днем рождения. На записи первая леди Марина Порошенко заявляет, что ее мужа "судьба избрала быть лидером украинской нации". Старший сын Алексей, который ранее оказался в центре скандала из-за заграничной стажировки за счет государства, заявил, что готов подставить плечо отцу. Его супруга Юлия, чья родня, по данным СМИ, поддержала воссоединение Крыма с Россией, пожелала украинскому президенту, чтобы "рядом всегда была команда единомышленников".

Второй сын Порошенко — Михаил, который ранее был замечен в толстовке с надписью Russia, рассказал, что увлекается изучением иностранных языков. В поздравительном видео он появляется сначала в футболке с надписью "Украина", а затем в вышиванке. В ролике также снялись две дочери Порошенко — Александра и Евгения. Дети украинского президента демонстрируют свои таланты — играют на фортепиано, пишут картины, Михаил Порошенко играет в футбол и забивает гол в ворота соперника.

Президент Украины Петр Порошенко посетил семью танкиста Евгения Межевикина. Архивное фото
© Фото : администрация Президента Украины
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В соцсетях ролик сочли пропагандистским и раскритиковали из-за обилия штампов.

"Считаю необходимым в кратчайшие сроки представить законопроект <…> обязующий упоминать Петра Порошенко исключительно со словосочетаниями: Смелейший Реформатор, Евроинтегратор, Объеденитель Западного Мира, Новая Звезда, Блистательный Товарищ", — говорится в одном из комментариев к видео на Facebook.

"Дорогой Леонид Ильич! Вся страна замерла в ожидании ваших новых побед и свершений. Доярки увеличили надои, шахтеры добывают больше угля, и даже солнце сегодня светит ярче", — "поздравил" Порошенко один из пользователей.

"Господи, как перестать орать", — пишет другой комментатор.

"До такого точно не докатывался еще ни один президент Украины. Смеяться тут или хвататься за голову?" — удивляется пользователь, поделившийся видео.

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