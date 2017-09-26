Госдеп счел угрожающим заявление Турции о поддержке целостности Ирака

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Заявление турецкой стороны о том, что она готова не словом, а делом поддержать территориальную целостность Ирака, звучит как угроза, заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Звучит как угроза. Но мы не будем это комментировать", — ответила она в ходе брифинга на просьбу журналиста дать оценку последнему заявлению Турции.

Анкара готова поддержать Багдад в вопросе обеспечения целостности Ирака в случае запроса от него после прошедшего в курдской автономии референдума о независимости, заявил ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся в понедельник. По предварительным данным подсчета 3,4 миллиона голосов избирателей, за независимость проголосовали 91,83% избирателей, сообщили РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.