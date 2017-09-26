Трамп о референдуме в Каталонии: Испания должна оставаться единой

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник высказался за сохранение Каталонии в составе Испании.

"Испания — великая страна, и она должна оставаться единой", — заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Испании Мариано Рахоем по итогам их переговоров в Белом доме.

Так Трамп ответил на вопрос журналистов о своем отношении к референдуму о независимости, который власти Каталонии хотят провести.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.