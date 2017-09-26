В Венесуэле оппозиция отказалась участвовать в диалоге с властями

МЕХИКО, 26 сен — РИА Новости. Венесуэльская оппозиция не будет участвовать в новом раунде диалога с властями, который должен был пройти 27 сентября в Доминиканской республике, заявил во вторник глава комиссии по внешней политике Национальной ассамблеи страны Луис Флоридо.

Переговоры начались в середине сентября в Доминикане. Инициаторами их стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской республики Данило Медина.

"Мы принимаем на себя ответственность. Нет условий, чтобы продолжать процесс в Доминиканской республике", — приводит портал Nacional заявление Флоридо на пресс-конференции в Каракасе.

По его словам, правительство не выполнило условия для продвижения диалога, также отсутствует прозрачный график таких встреч. "Не существует серьезных условий для начала переговоров", — заметил оппозиционный депутат.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, оно займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро.

Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты.