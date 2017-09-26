Косачев о заявлении США по РСМД: обвиняют РФ в том, что делают сами

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. США обвиняют Россию в якобы нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы спокойно заниматься тем же, не неся ответственности перед партнерами, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

США продолжат добиваться от России соблюдения договора о РСМД, готовят военные меры, которые заставят РФ соблюдать обязательства, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"Типичный приём не готовых исполнять свои обязательства американцев — обвинить во все тяжкие оппонентов (не соблюдают договоры, вмешиваются в дела, ослабляют ООН, сотрудничают с террористами) с тем, чтобы развязать себе руки и заниматься всем тем же, что приписывают другой стороне", — сказал Косачев РИА Новости.

И в каждом случае — никаких аргументов и доказательств, только голословные претензии, подчеркнул он. При этом Косачев указал на претензии США "на единоличное лидерство и господство, которое уж точно избавит" Вашингтон "от любых обязательств перед партнёрами".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, договор о РСМД и предпринимала попытки ослабить независимость МАГАТЭ. В МИД РФ в свою очередь назвали эти обвинения голословными и отметили, что американцы не утруждают себя поиском доказательств.