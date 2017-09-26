За независимость Иракского Курдистана проголосовали более 90% избирателей

ЭРБИЛЬ, 26 сен — РИА Новости. За независимость Иракского Курдистана проголосовали 91,83% избирателей, сообщили РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана.

Ранее сообщалось, что на референдуме проголосовало 3,4 миллиона избирателей. Явка составила 72,16 процента.

"По итогам подсчета 3,44 миллиона голосов, положительно ответили 91,83 процента, отрицательно — 8,17 процентов", — сообщили в комиссии.

В комиссии также отметили, что очень высокий процент, свыше 90%, показали курдские районы в провинции Киркук (спорной с Багдадом), а также езидский район Синджар и христианские районы в провинции Найнава. Самый низкий процент "за", около 51% — в городе Сулеймания.

Правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Принять участие в голосовании могли все граждане Ирака, зарегистрированные в Иракском Курдистане или в курдских районах. Работали 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвовали не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Для курдов, живущих за пределами Ирака, было организовано онлайн-голосование.

Эксперты высказывают разные мнения относительно будущего региона и риска военного конфликта. Преобладает точка зрения, что развитие событий будет зависеть от того, последует за референдумом провозглашение независимости или же итог голосования используют как аргумент в ходе переговоров о демаркации границы.