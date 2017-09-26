В Госдуме предложили обсудить поведение США на заседании ГА ООН

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Поведение США надо выносить на заседание Генеральной ассамблеи ООН, чтобы напомнить им о равноправии всех стран, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин после заявления США о якобы нарушении РФ договора РСМД.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что США продолжат добиваться от России соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и готовят военные меры, которые заставят РФ соблюдать обязательства.

"Говоря о применении каких-либо военных мер, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Военные меры пора уже применять в отношении самих США всем странам, если они не хотят быть странами второго сорта, а хотят вести самостоятельную политику в интересах своих народов. Этот вопрос надо выносить на Генеральную ассамблею ООН и показать место США в мировом сообществе как равноправного члена, а не монстра, который может свое понимание тех же договоров всем навязывать, в том числе и по РСМД", — заявил Швыткин.

По словам депутата, США позиционируют себя монстром, который может диктовать всем условия, "минуя Совет безопасности и вообще все, это касается и Кореи, и Ирана, и других стран".

"В отношении нашей страны претензии США обречены на несостоятельность, потому что это идет вразрез всем договоренностям по конструктивному взаимодействию во всех областях, в том числе и в военной сфере", — добавил он.