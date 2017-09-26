Турция готова помочь Ираку в защите его территориальной целостности

АНКАРА, 26 сен — РИА Новости. Анкара готова поддержать Багдад в вопросе обеспечения целостности Ирака в случае запроса от него после прошедшего в курдской автономии Ирака референдума о независимости, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся в минувший понедельник. По итогам подсчета 9% бюллетеней, более 93% участников высказались за независимость региона. Официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Ирака не на словах. Если власти Ирака обратятся к Анкаре с соответствующим призывом, то мы поддержим усилия по защите единства соседней страны", — сказал Чавушоглу. Его цитирует агентство Anadolu.

Комментируя возможность операции ВС Турции в Ираке, министр отметил, что Анкара перейдет к действиям в случае соответствующего обращения властей Ирака. "Если в Багдаде призовут Турцию к действиям, то мы воспользуемся правом, основанным на международном праве. Для Анкары главное — позиция центральных властей Ирака", — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что угроза в отношении этнических туркменов в Ираке также будет расценена Анкарой в качестве повода для военной операции.

По словам министра, Турция предупредила зарубежные страны о недопустимости попыток признания итогов курдского референдума в Ираке. "В МИД Турции были приглашены послы стран — постоянных членов Совбеза ООН, а также послы Германии и Саудовской Аравии, до сведения которых была доведена позиция Анкары", — сообщил глава МИД.