США ввели санкции против банков КНДР и их представителей

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций против восьми банков КНДР и 26 лиц, представляющих их в разных странах.

Как уточняется в сообщении минфина, санкции введены в связи с реализацией КНДР ракетной и ядерной программ в нарушение санкций СБ ООН.

В число банков входят: Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation Ltd, International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd и Ryugyong Commercial Bank.

Под санкции попали граждане КНДР — представители этих банков, включая представителей банков Korea Unification Development Bank и Korea Kumgang Group Bank в Москве и представителя Foreign Trade Bank во Владивостоке.

Кроме того, под санкции попали представители банков КНДР в Китае, Ливии и ОАЭ.

Введенные санкции стали первыми с момента выступления в ООН президента США Дональда Трампа, в ходе которого он пригрозил "полностью уничтожить Северную Корею", если она будет угрожать США. Тогда же в Вашингтоне пообещали, что приложат все усилия, чтобы "лишить КНДР денег", которые она направляет на ядерную и ракетную программы.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.