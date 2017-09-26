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В мире

Единая вместо неэффективной: Макрон предложил свое видение Европы

20:3626.09.2017
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© AFP 2017 / ludovic Mari, POOLВыступление президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне в Париже, Франция. 26 сентября 2017Выступление президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне в Париже, Франция. 26 сентября 2017
© AFP 2017 / ludovic Mari, POOL

ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник выступил с программной речью перед студентами парижского университета Сорбонна, представив свое видение будущего Европы и обозначив целый ряд предложений по реформированию ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 25 сентября 2017
© AFP 2017 / Ludovic Marin
Макрон: Европе нужны общие вооруженные силы и единый оборонный бюджет
Французский лидер убежден, что европейские страны в современном мире не могут в одиночку противостоять всем вызовам, поэтому необходимо вместе решать проблемы безопасности и обороны, наплыва мигрантов, вопросы развития экономики, борьбы с изменением климата, развития цифровых технологий.

"Европа, которую мы знаем, слишком слаба, медлительна и неэффективна. Но только Европа может предоставить нам возможность действовать перед лицом главных вызовов современности", — сказал президент Франции.

Оборона и безопасность

Для обеспечения безопасности в Европе Макрон предложил партнерам переосмыслить нынешнее положение дел, внедряя "общую стратегическую культуру". Одним из ключевых предложений в этой сфере стало создание к 2020 году общих европейских сил быстрого реагирования. По словам Макрона, Европе необходим единый оборонный бюджет и общая военная доктрина.

Президент Франции также выступил с инициативой начать обмен военнослужащими, принимая в ряды национальных армий военных из других стран Европейского союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на холме Пныкс в Афинах в рамках официального визита в Грецию. 7 сентября 2017
© AFP 2017 / Ludovic Marin
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Для объединения усилий в борьбе с терроризмом Макрон считает необходимым создание европейской академии разведслужбы и единой антитеррористической прокуратуры.

Еще одним предложением главы государства стало создание общих сил гражданской защиты, в частности, для оказания помощи в случае стихийных бедствий.

Миграционная политика

Говоря о проблеме наплыва мигрантов, Макрон признал неэффективной современную европейскую политику в этом отношении. По его словам, необходимо обеспечить достойный прием беженцев: упростить и усовершенствовать процедуры рассмотрения запросов на предоставление убежища, принимать людей, которые действительно находятся в опасности, и оперативно отправлять на родину тех, кому в убежище отказано.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Макрон пообещал Греции поддержку в вопросе облегчения госдолга
При этом, по словам Макрона, нужно создать единую базу, чтобы те, кому было отказано в приеме в одной стране ЕС, не могли тут же перебраться в другую и начать все процедуры заново. Для этого он предложил учредить единое европейское бюро по вопросам предоставления убежища.

Кроме того, президент Франции считает необходимым усилить контроль на границах Евросоюза, а в перспективе создать общую европейскую пограничную полицию.

Французский лидер также предлагает разработать широкую европейскую программу по обучению и интеграции беженцев, которым предоставлено убежище в той или иной стране ЕС.

Развитие экономики

По мнению Макрона, развитию европейской экономики послужит создание общего бюджета для финансирования совместных инвестиций и обеспечения стабильности в еврозоне. Следить за исполнением бюджета должен европейский министр финансов.

У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Президент Франции также предлагает определить общие рамки корпоративного налога и минимальный размер оплаты труда в каждой стране. Среди прочих предложений — введение на европейском уровне по примеру Франции налога на финансовые операции, взимание налога на выбросы углекислого газа на границах ЕС, установление налог на выбросы углекислого газа в Европе не ниже 25-30 евро за тонну.

Кроме того, Макрон призвал создать общие механизмы контроля, которые будут обеспечивать продовольственную безопасность европейцев.

Для развития передовых технологий президент считает нужным создание европейского агентства по инновациям, которое будет финансировать перспективные исследования в области новых технологий. Он также вновь призвал пересмотреть политику налогообложения американских интернет-гигантов (Google, Apple, Facebook, Amazon).

Внешняя политика

Касаясь вопросов внешней политики, Макрон сделал акцент на развитии отношений с африканскими странами. По его словам, нужно усиливать партнерство с Африкой в вопросах образования, здравоохранения, перехода на современные источники энергии.

Он также отметил, что ЕС должен быть открыт для балканских стран, если те будут разделять демократические ценности Евросоюза. В противном случае, по словам Макрона, они могут повернуться в сторону России, Турции или авторитарных государств, которые эти ценности не разделяют.

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