КНДР разрабатывает ядерное оружие как "страховку", заявили в США

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти КНДР разрабатывают ядерное оружие, чтобы создать своеобразную "страховку" для собственного выживания, заявил во вторник глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

На слушаниях в сенате его спросили, считает ли он, что разработка Пхеньяном ядерного оружия — это своего рода страховка для выживания режима. "Я так считаю", — ответил Данфорд.

Он также отметил, что американские военачальники тщательно следят за тем, чтобы не допустить ошибок, которые могли бы привести к прямым военным действиям в нынешней ситуации. "Мы следим за нашими возможностями и за возможностями КНДР", — сказал генерал.

Данфорд подчеркнул, что у Вашингтона и Пхеньяна сейчас "нет контактов на уровне военных".