Участница конкурса "Мисс Испания" упала в бассейн во время дефиле

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Участница конкурса красоты "Мисс Испания" среди студенток Пилар Магро поскользнулась и упала в бассейн в ходе дефиле в коктейльных платьях. Видео неудачного выступления опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, что девушка потеряла равновесие, разворачиваясь на каблуках. Выбраться из бассейна ей помогли сотрудники службы охраны, а более удачливые участницы показа попытались поддержать Магро аплодисментами.

По информации The Sun, студентка представляет испанскую провинцию Касерес. Она продолжила участие в конкурсе, хотя падение, считают журналисты, может стоить ей титула.