Израильский министр намерен обсудить с Лавровым присутствие Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен — РИА Новости. Израильский министр Зеев Элькин сообщил, что собирается обсудить в среду с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проблему иранского военного присутствия в Сирии в развитие диалога, который был начат на высшем уровне.

Русскоговорящий функционер правящей партии "Ликуд" совмещает посты министра экологии и по делам Иерусалима, входит в состав военно-политического кабинета, выполняет функции доверенного лица и личного переводчика премьер-министра Биньямина Нетаньяху в его контактах с руководством РФ, включая состоявшийся в августе визит в Сочи.

"У меня запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым… Это будет частично продолжение визита нашего премьер-министра и его встречи с президентом России в Сочи, в которой я и Лавров принимали участие", — сказал Элькин российским журналистам перед вылетом из Тель-Авива в Москву.

"Естественно, будут обсуждаться различные вопросы, связанные с двусторонним российско-израильским сотрудничеством, будет обсуждаться ситуация в Сирии, попытки Ирана там закрепиться в продолжение тех бесед, которые были в Сочи. Естественно, я думаю, что будет обсуждаться палестинская проблема", — сообщил он.

Возведя Иран в ранг "угрозы номер один" национальной безопасности, израильские власти пытаются не допустить расширения его присутствия в Сирии и добиваются в этом понимания Москвы. Об этом, в частности, шла речь в ходе последнего в череде регулярных визитов Нетаньяху в Россию. В августе он посетил черноморский курортный город Сочи, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Основная цель двухдневного визита Элькина в Москву — участие в ежегодном заседании двусторонней межправительственной комиссии. Он является ее израильским сопредседателем. Со стороны России МПК возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

В рамках форума, по его словам, ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве между компаниями обеих стран, в том числе в области водных ресурсов и медицины.

"Завтра состоится само заседание МПК — сначала между мной и Дворковичем, потом при участии нескольких замминистров с российской стороны, генеральных директоров, заместителей генеральных директоров израильских министерств", — рассказал он.

"В завершение будет подписание протокола, который определяет основные задачи сотрудничества по разным направлениям на следующий год. Также будет подписано продление договора по поводу авиационного сотрудничества между Израилем и Россией", — сообщил Элькин.