Посол РФ: Испанские СМИ пытаются найти "руку Кремля" в каталонском процессе

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Некоторые испанские СМИ, в частности газета El País, пытаются обвинить российские СМИ в необъективном освещении ситуации вокруг Каталонии, а также найти в ней "руку Кремля", что абсолютно не соответствует действительности, заявил РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин.
В минувшие выходные El País опубликовал два материала, в которых обвинил ряд российских СМИ, в том числе RT, Sputnik и РИА Новости, в необъективном освещении событий в Каталонии. Автор статьей считает, что "машина распространения фальшивых новостей, которую Россия использовала, чтобы ослабить Соединенные Штаты и Европейский союз, начала работать на полную мощность в Каталонии".
Корчагин напомнил, что испанское общество, которое "на протяжении своей истории пережило немало сложных периодов, совершило эталонный переход от диктатуры к демократии, выработало иммунитет против разного рода политизированных и идеологизированных инсинуаций".
С другой стороны, по словам посла, подобные выступления в СМИ свидетельствуют, что "в Испании есть круги, которые не могут устоять перед искушением хоть в чем-то обвинить Россию. "Судя по рассуждениям на телеканале автора статьи, получается следующее: Кремль устроил Brexit, повлиял на выборы в США, организовал проход в Бундестаг правой внесистемной оппозиции, а Испания вроде бы оказалась в стороне. Нехорошо получается – тоже важная страна, а здесь не вмешались. И автор статьи решил все поправить, нашел-таки подходящий сюжет – Каталония", — заявил Корчагин.
Посольство России в Испании напомнило, что Россия считает конфликт вокруг Каталонии внутренним делом Испании. "Наша официальная позиция известна, она не раз озвучивалась — это внутриполитический испанский процесс. Мы исходим из того, что все проблемы, возникающие в ходе этих внутренних процессов, должны разрешаться в рамках испанского законодательства и в рамках испанской конституции. Россия к этим процессам не имеет никакого отношения и ей это и не нужно", — заявил посол.