Госдеп: в США продолжается обсуждение вопроса о поставках оружия Киеву

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Вашингтон будет исходить из политических интересов, принимая решение о поставках типов вооружения на Украину, заявила во вторник руководитель управления по политико-военным вопросам госдепартамента США Тина Кайданов.

"Мы рассматриваем разные варианты и пытаемся решить, что будет отвечать политическим целям наиболее адекватно. Я не могу комментировать, поскольку еще нет окончательного решения", — сказала Кайданов на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, отвечая на вопрос о том, какие типы летального оружия США намерены поставлять Киеву для оказания помощи, чтобы при этом не вызывать раздражения Москвы и эскалации напряженности.

По словам представителя госдепартамента, "обсуждение (вопроса о поставках летального вооружения на Украину — ред.) продолжается и решение пока еще не принято окончательно, мы обсуждаем это с коллегами из министерства обороны, с Белым домом".

Она отметила, что "Украина является важным партнером США и мы хотим быть уверены, что их обороне уделяется должное внимание". Кайданов подчеркнула необходимость выполнения минских соглашений: "Мы надеемся видеть выполнение минских соглашений и мы намерены поддерживать этот процесс".

Как заявил на слушаниях исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам стратегии, планам и возможностям Томас Харви, пока ведомство "оценивает", что необходимо Киеву и пока не может предоставить информацию о сроках принятия решения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.