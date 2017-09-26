Депутат Евросоюза оценил организацию референдума в Иракском Курдистане

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

ЭРБИЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Референдум о независимости Иракского Курдистана прошёл на высоком уровне, считает депутат Евросоюза от Австрии Франц Обермайер, работавший наблюдателем на выборах.

"Я приехал из Австрии — маленькой страны, которая имеет долгую историю борьбы за свободу. Поэтому я очень понимаю вас… Референдум был организован очень профессионально. Мы посетили многие участки, и везде могли заметить, что он прошёл без нарушений. Люди голосовали мирно, свободно и без принуждения", — заявил Обермайер на итоговом брифинге.

"Курдистан вынес решение… В этом принцип демократии — чтобы люди сами определяли своё будущее", — подытожил он.