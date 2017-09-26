В НАТО обсудили прошедшие учения России и Белоруссии "Запад 2017"

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Военные руководители стран НАТО обсудили прошедшие учения РФ и Белоруссии "Запад", сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"Я был на встрече начальников штабов всех 29 стран НАТО в прошедшие выходные. Это (учения – ред.) было одной из тем… Мы очень внимательно следили за тем, какие операции проводили русские, чтобы понимать, на каком уровне они находятся в плане развития (военных) возможностей, какие могут быть последствия для безопасности НАТО, США", — заявил Данфорд на слушаниях в сенате США.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали около 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около семи тысяч, от РФ — около трех тысяч).

Как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, Минск пригласил наблюдать за учениями представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Белоруссии. Дополнительно были приглашены военные наблюдатели семи стран, расположенных рядом. Всего — более 80 наблюдателей. —0-