Генерал США высказался за дипломатическое разрешение кризиса вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава комитета начальников штабов ВС США (КНШ) генерал Джозеф Данфорд во вторник высказался за дипломатическое влияние на политику РФ по экономической поддержке КНДР.

В ходе слушаний в сенате одна из законодательниц напомнила, что основной внешний долг КНДР приходится на долю РФ, в России работают тысячи трудовых мигрантов из КНДР, что по ее словам, "дает Пхеньяну столь необходимую ему валюту". В итоге генералу был задан вопрос о том, что США могут сделать для "противостояния российской поддержке КНДР".

"Я считаю, что решения о том, что делают Россия и Китай в отношении КНДР, на данный момент лежат в дипломатической и экономической плоскости", — сказал Данфорд, упомянув, в частности, о санкциях. При этом он выразил сомнение в военном решении вопроса.

Данфорд также подчеркнул уверенность, что предпринятые Вашингтоном в последние месяцы дипломатические и экономические меры в отношении КНДР "могут отразиться на расчетах Китая и России".