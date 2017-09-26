Генерал США высказался за дипломатическое разрешение кризиса вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава комитета начальников штабов ВС США (КНШ) генерал Джозеф Данфорд во вторник высказался за дипломатическое влияние на политику РФ по экономической поддержке КНДР.
"Я считаю, что решения о том, что делают Россия и Китай в отношении КНДР, на данный момент лежат в дипломатической и экономической плоскости", — сказал Данфорд, упомянув, в частности, о санкциях. При этом он выразил сомнение в военном решении вопроса.
Данфорд также подчеркнул уверенность, что предпринятые Вашингтоном в последние месяцы дипломатические и экономические меры в отношении КНДР "могут отразиться на расчетах Китая и России".