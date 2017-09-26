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Прикрыть "открытое небо": США хотят ограничить полеты военной авиации РФ

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Главное за 26 сентября 2017 года (13)
19:3426.09.2017
(обновлено: 19:42 26.09.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ военно-космических сил России. Архивное фотоИстребитель Су-30СМ военно-космических сил России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва в курсе планов Вашингтона ввести ряд ограничений на полеты российской военной авиации над территорией США, но не считает обоснованными претензии американской стороны, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. Ответные меры, по его словам, не исключены.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы Соколы России . Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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СМИ: Вашингтон ограничит полеты российской военной авиации над США

О планах США объявить ограничения в рамках Договора по открытому небу сообщило ранее издание Wall Street Journal. В частности, возможно введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом". Как пишет издание, в рамках Договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Самолет-разведчик Су-24МР во время российско-индийских военных учений Индра-2016. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МИД считает претензии США по договору об открытом небе необоснованными
В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Прикрыть "открытое небо"

Ульянов сообщил РИА Новости, что во вторник в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу, на котором американская сторона может официально объявить о своем решении. Ряд ограничений, по его словам, может вступить в силу с 1 января 2018 года.

"Странно, что еще до того, как все это (шаги США) официализировано, такая информация попадает в прессу. Это фирменный стиль американской дипломатии, которая не делает разницы между мегафонной дипломатией и реальной политикой", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИД не исключил ответных мер при ограничении США наблюдательных полетов РФ
Ульянов уточнил, что Москва будет изучать решение США с участием своих военных специалистов. В случае, если Вашингтон действительно предпримет подобный шаг, "речь пойдет о каких-то ответных мерах с нашей стороны".

Опять необоснованные претензии

В последнее время Вашингтон все чаще предъявляет России обвинения в нарушении ею международных договоров, в Москве все претензии отвергают. По словам Ульянова, в случае с ситуацией вокруг Договора об открытом небе ситуация аналогичная — Москва не считает обвинения США обоснованными, но выступает за поиск компромиссов.

"Что касается претензий в наш адрес, мы не считаем их обоснованными. На самом деле, договор очень сложный, его положения не всегда однозначно можно интерпретировать, поэтому нужно искать компромиссы, развязки", — сказал российский дипломат РИА Новости.

Летные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117С. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Депутат: ограничение полетов России над США не нанесет никакого ущерба
В качестве примера, Ульянов привел обстановку с Южной Осетией и Абхазией. Он пояснил, что договор запрещает прокладывать маршруты наблюдательных полетов в 10 километрах от границы государства, которое не является участником договора. "Для нас это независимые государства, и, соответственно, по Договору мы обязаны проследить, чтобы маршруты наблюдательных полетов не приближались к границам на расстояние ближе десяти километров. Иначе это будет нарушение", — отметил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что "для американцев и их союзников Абхазия и Южная Осетия — это часть Грузии, и они рассматривают наши действия как нарушения". "На самом деле мы имеем дело с патовой ситуацией, в основе которой лежат диаметрально противоположные взгляды на статус этих двух государств. Но характеризовать это в качестве нарушений с российской стороны абсолютно неуместно", — заявил Ульянов.

 

Самолет наблюдения США OC-135B Open Skies
© Flickr / Airwolfhound
Закрытое небо: что хочет спрятать Пентагон от российских инспекторов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо четко следовать положениям Договора. "Любые претензии должны, скажем так, выдвигаться в строгом соответствии с этим договором, потому что у каждой из сторон есть обязательства в соответствии с упомянутым документом", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.

США есть что скрывать

Военные эксперты считают, что истинная цель Вашингтона — найти предлог, чтобы скрыть от России ряд своих маневров. По мнению эксперта центра военно-политических исследований при МГИМО Владимира Коровина, американцам есть что скрывать: на Аляске находится база противоракетной обороны и станция HAARP (программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн), которая имеет отношение к климатическому оружию. На Гавайях находится полигон, где проводятся испытания систем противоракетной обороны.

"Договор по открытому небу имеет давнюю историю. Лет двадцать пять назад вообще никто не сомневался, что он больше выгоден американцам. А в сегодняшней ситуации они понимают, что есть ряд вопросов, которые им бы хотелось, как говорится, предподзакрыть", — добавил эксперт. При этом он отметил, что в договоре прописаны механизмы проведения наблюдений, поэтому обвинения США в адрес российских военных в части закрытия Калининградской области неубедительны.

Военно-транспортный самолет Ан-12. Архивное фото
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Эксперт: США ищут предлог для закрытия Аляски и Гавайев от наблюдателей
По мнению российского военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко возможные ограничительные меры на полеты российских военных самолетов в рамках договора по открытому небу "будут означать подрыв Вашингтоном базовых соглашений в области контроля над вооружениями и военной деятельностью".

По его словам, договор предоставляет возможность мониторинга военной активности различных государств и является одним из важнейших соглашений, позволяющих снизить риск военного противостояния и конфликтов.

Генерал Джозеф Данфорд свидетельствует в комитете по вооруженным силам сената США. 26 сентября 2017
© REUTERS / Aaron P. Bernstein
США считают, что Россия нарушает договор по открытому небу
"К сожалению, мы наблюдаем, что на протяжении последнего времени США ведут курс на нарастание конфронтации с Российской Федерацией, и в случае если данное решение с рядом ограничений для России будет иметь место, можно ожидать и дальнейших аналогичных действий США", — отметил эксперт.

По словам Коротченко, рядом источников в Вашингтоне уже была анонсирована возможная приостановка США исполнения обязательств по отдельным пунктам договора о ракетах средней и меньшей дальности, что фактически будет означать его "развал и демонтаж". Эксперт считает, что исходя из принципов взаимности на все действия, которые в дальнейшем могут произвести США, Россия даст абсолютно симметричный ответ.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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