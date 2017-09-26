Генсек ООН усомнился в будущем ядерного разоружения

ООН, 26 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш усомнился в возможности прогресса в ядерном разоружении после окончания срока действия российско-американского договора по СНВ.

"Я признаю значительные усилия, которые государства-члены, особенно — Россия и США предприняли в прошлом для сокращения своих арсеналов и роли ядерного оружия в их безопасности. Тем не менее, из-за дорогостоящих кампаний по модернизации, в сочетании с отсутствием плана по сокращению ядерных арсеналов после окончания соглашения СНВ, сложно понять, будет ли прогресс в деле разоружения", — заявил Гутерреш во вторник, выступая на заседании в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Генсек ООН подчеркнул, что "между государствами-членами остаются расхождения относительно того, как добиться ядерного разоружения".

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — 10 лет.

Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть, но Москва его отвергла, сославшись на расширение ПРО США и другие нерешенные вопросы двусторонних отношений. В дальнейшем США предложили продлить СНВ-3 на пять лет, но в МИД РФ заявляли, что официальное предложение туда не поступало.

Также во вторник Гутерреш назвал мир, полностью свободный от ядерного оружия, "универсальной целью", которая в последнее время стоит под угрозой. В этой связи он вновь отметил "ряд провокационных ядерных и ракетных испытаний КНДР", и "безоговорочно осудил эти действия".