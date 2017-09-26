США считают, что Россия нарушает договор по открытому небу

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США выступают за соблюдение баланса в рамках Договора по открытому небу и считают, что Россия его не соблюдает, заявил во вторник глава Комитета начальников штабов ВС США (КНШ) генерал Джозеф Данфорд.
"Мы считаем, что баланс в рамках этого договора должен оставаться. Но мы не считаем, что он должен оставаться в силе, если РФ не соответствует обязательствам", — сказал Данфорд на слушаниях в сенате.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу.
По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом".
В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.