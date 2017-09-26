Американский генерал выступил за поставки летального оружия на Украину

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд считает, что поставки летальных видов вооружения Украине помогут ей "сдерживать Россию".

"С военной точки зрения помощь летальным (вооружением) поможет Украине лучше сдерживать Россию и защитить себя от дальнейших потерь территории перед силами сепаратистов, возглавляемых Россией", — говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении.

Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, поставки летального оружия США на Украину могут грозить серьезным обострением ситуации в Донбассе.

Киев ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.