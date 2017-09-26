Американский генерал выступил за поставки летального оружия на Украину

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд считает, что поставки летальных видов вооружения Украине помогут ей "сдерживать Россию".
"С военной точки зрения помощь летальным (вооружением) поможет Украине лучше сдерживать Россию и защитить себя от дальнейших потерь территории перед силами сепаратистов, возглавляемых Россией", — говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США.
Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, поставки летального оружия США на Украину могут грозить серьезным обострением ситуации в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.