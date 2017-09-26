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Венгрия посоветовала Украине забыть о европейском будущем

18:5126.09.2017
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© AFP 2017 / DPA/Bernd von JutrczenkaГлава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фотоГлава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© AFP 2017 / DPA/Bernd von Jutrczenka

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закон об образовании, подписанный накануне президентом Украины Петром Порошенко, закрывает стране путь в Европу.

Министерство иностранных дел Украины. Архивное фото
© РИА Новости
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"До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине. Но буквально с этого момента он может об этом забыть, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", — говорится в заявлении Сийярто.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, Сийярто также назвал действия украинского президента "постыдными" и подчеркнул, что подписание закона будет иметь для Киева негативные последствия.

Правительство Венгрии ранее уже неоднократно заявляло, что закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

Реакция Рады

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко, комментируя слова венгерского дипломата, назвала обвинения Сийарто абсурдными и обвинила его в попытке вмешательства во внутренние дела страны.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 мая 2016
© РИА Новости / Стрингер
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По ее словам, закон не нарушает международные обязательства Украины. "Они (власти Венгрии. — Прим. ред.) должны показать, что они европейское государство… Такие угрозы… блокировать наши инициативы, мы слышали неоднократно", — отметила Гопко.

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, в свою очередь, назвала заявления венгерской стороны шантажом.

"На самом деле Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. — Прим. ред.) националист, который хочет, чтобы территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими. Плохой подход. Не действенный. Шантаж называется. Это все, что хочется сказать в ответ на заявление Венгрии о блокировании украинских евроинтеграционных стремлений", — написала Сюмар в Facebook.

Реакция России

В России закон вызвал критику еще до его подписания президентом Украины. Так, депутаты Госдумы после принятия документа Радой подготовили заявление, в котором раскритиковали законопроект и обвинили власти государства в ущемлении прав русскоговорящего населения.

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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"В Государственной Думе Федерального Собрания РФ хорошо понимают, что так называемая реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины. Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на Востоке Украины", — говорится заявлении Госдумы.

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, высказал точку зрения, схожую с позицией венгерского министра. По его словам, новый украинский закон помешает вхождению страны в Европейский союз.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Венгрия и Румыния устроили Киеву обструкцию из-за расистского закона об образовании. С таким "багажом" Украине путь в Европу прочно перекрыт", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Уже после того, как Порошенко подписал закон, его прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал документ неудачным и несовременным и высказал озабоченность из-за его подписания.

"Мы видели, мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины (…) Безусловно, (у нас) также есть озабоченность", — заявил он.

Суть закона об образовании

Согласно новому закону об образовании, с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе получат возможность обучаться на родном языке и параллельно учить украинский. При этом такая возможность будет существовавть только в коммунальных учреждениях.

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
© AFP 2017 / Bertrand Guay
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Начиная с пятого класса преподавание будет осуществляться только на государственном языке страны. Язык нацменьшинств можно будет изучать только на дополнительных факультативных занятиях.С сентября 2020 года все обучение будет проходить исключительно на украинском языке.

Это не первый закон, ограничивающий использование других языков на территории страны. Так, в мае 2017 года Верховная рада приняла закон об увеличении до 75% доли украинского языка на телевидении. По мнению властей, он направлен на защиту национальной безопасности и популяризацию украинского языка.

Летом Рада также приступила к разработке законопроекта, который позволил бы украинскому языку доминировать во всех сферах общественной жизни. Документ предусматривает, в частности, наказание за "унижение" государственного языка.

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