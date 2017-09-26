Лидер "Альтернативы для Германии" Петри пояснила решение о выходе из партии

БЕРЛИН, 26 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лидер партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри заявила, что решение о выходе из партии связано с внутрипартийной борьбой.

Об этом лидер партии, занявшей третье место по итогам выборов в немецкий бундестаг, которые прошли 24 сентября, заявила во вторник в прямом эфире телеканала N-tv.

"В следующие дни последует выход из партии… Это логическое завершение того, что происходило в последние дни в нашей партии", — сказала Фрауке, добавив, что "в нынешнем составе мы в течение месяцев были заняты внутрипартийной борьбой, и это не принесло никакой пользы".

Петри заявила, что "не удивлена" решению своего супруга и главы фракции АдГ в земле Северный Рейн-Вестфалия Маркуса Претцеля также покинуть партию.