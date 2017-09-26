На Украине заявили о необходимости заключения мира в Донбассе

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Украинскую нацию нужно объединить ради достижения мира в Донбассе, для этого конфликтующим сторонам придется договариваться, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сравнив конфликт на востоке страны с гражданской войной в Испании.

"Только украинцы должны прийти к согласию, как в случае любой классической войны. Любая война не заканчивается победой, она заканчивается убитыми и ранеными. Соответственно, придется договариваться", – сказал Матиос в эфире украинского телеканала "Прямой", добавив, что иначе "придется повторить испанский опыт".

Матиос напомнил, как в Испании по приказу диктатора Франсиско Франко была обустроена Долина павших – мемориал всем погибшим в гражданской войне.

"Вопрос не в буквальном следовании Франко – вопрос в понимании, что нужно объединить нацию. Кто это может сделать? Только элиты", – пояснил Матиос. По его словам, украинские элиты не могут договориться друг с другом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.