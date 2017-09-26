Американский генерал обвинил Россию в стремлении "подорвать доверие к НАТО"

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Председатель объединенного комитета начальников штабов США (КНШ) генерал Джозеф Данфорд заявил во вторник в сенате, что Россия своими действиями "стремится подорвать доверие к НАТО".

"Россия своими действиями стремится подорвать доверие к НАТО", — заявил Данфорд на слушаниях в сенате, где обсуждается его кандидатура для утверждения на новый срок.

Глава КНШ назвал традиционный список угроз, с которыми, по мнению властей в Вашингтоне, сталкиваются Соединенные Штаты. В частности, он подчеркнул, что "Китай стремится ослабить альянсы США в Тихоокеанском регионе".

Также, по словам Данфорда, "Иран расширяет пагубное влияние на Ближнем Востоке, угрожая свободе мореходства и поддерживая терроризм в Сирии, Ираке и Йемене".

Данфорд отметил, что США сталкиваются с угрозой со стороны КНДР и ее "безответственной нацеленностью на создание ракет, которые могут угрожать США".

Наряду с этим он упомянул об угрозе со стороны "Аль-Каиды*", ИГ* и других террористических группировок.

*Запрещенные в России террористические организации