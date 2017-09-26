Правительство Мехико объявило о реконструкции города после землетрясения

МЕХИКО, 26 сен – РИА Новости. Правительство Мехико объявило о реконструкции города после разрушительного землетрясения, унесшего, по последним данным, жизни 331 человека.

В соответствии с подписанным мэром города Мигелем Анхелем Мансерой планом вводятся три категории определения степени разрушений жилых помещений – зеленая (повреждения минимальны), желтая (жилье признано непригодным для жилья, но подлежит восстановлению) и красная (жилье под снос).

"Я подписал план трансформации и восстановления Мехико, сила гражданского общества поддерживает нас", – написал Мансера в своем микроблоге в Twitter.

В общей сложности под три указанные категории подпадают порядка 11,8 тысячи зданий, из которых к зеленой категории отнесено 10 тысяч, к желтой – 1,3 тысячи и к красной – 500.

По словам мэра, помимо средств города и федеральных властей, которые будут использоваться для этих целей, создается также специальный фонд, на счет которого граждане могут переводить и свои средства для помощи пострадавшим в восстановлении их домов.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1.