Правительство Мехико объявило о реконструкции города после землетрясения

МЕХИКО, 26 сен – РИА Новости. Правительство Мехико объявило о реконструкции города после разрушительного землетрясения, унесшего, по последним данным, жизни 331 человека.
"Я подписал план трансформации и восстановления Мехико, сила гражданского общества поддерживает нас", – написал Мансера в своем микроблоге в Twitter.
В общей сложности под три указанные категории подпадают порядка 11,8 тысячи зданий, из которых к зеленой категории отнесено 10 тысяч, к желтой – 1,3 тысячи и к красной – 500.
По словам мэра, помимо средств города и федеральных властей, которые будут использоваться для этих целей, создается также специальный фонд, на счет которого граждане могут переводить и свои средства для помощи пострадавшим в восстановлении их домов.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1.