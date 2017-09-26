Зюганов прокомментировал выборы в ФРГ

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя прошедшие в Германии выборы, отметил, что политической ландшафт Европы меняется, что позволит РФ более энергично вести переговоры.
"Что касается Германии – шуму много. Картина та же, что была год назад в Англии… Меняется политический ландшафт Европы", — сказал Зюганов на заседании фракции КПРФ во вторник.
Он отметил, что в Германии "ландшафт складывается такой, который позволяет нам более энергично вести переговоры".
Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.