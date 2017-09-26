Зюганов прокомментировал выборы в ФРГ

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя прошедшие в Германии выборы, отметил, что политической ландшафт Европы меняется, что позволит РФ более энергично вести переговоры.

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места), у "Левых" — 9,2% (69 мест).

"Что касается Германии – шуму много. Картина та же, что была год назад в Англии… Меняется политический ландшафт Европы", — сказал Зюганов на заседании фракции КПРФ во вторник.

Он отметил, что в Германии "ландшафт складывается такой, который позволяет нам более энергично вести переговоры".

"Для нас это имеет принципиальное значение. Я бы попросил наших международников поплотнее сейчас поработать с левыми фракциями для того, чтобы усилить давление. Это давление нарастает и в Италии, и во Франции, и Германии. Мы должны это максимально использовать в наших интересах", — добавил Зюганов.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.