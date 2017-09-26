Закон об образовании на Украине игнорирует права населения, считают в ОП

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Принятый Украиной закон об образовании игнорирует права большей части населения, поскольку более 80% граждан Украины воспринимают русский язык как родной; президент Украины Петр Порошенко пошел на поводу у украинских националистов и рискует рассориться со странами-соседями, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Порошенко ранее подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Отмечается, что закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимым для успешной карьеры на Украине.

"Порошенко попирает международные нормы, впрочем как и его наставники из США. Очевидно, что в большей мере этот закон направлен именно против русскоязычных людей. Однако эту часть населения никак нельзя назвать национальным меньшинством. Более 80% граждан Украины и говорят, и думают на русском, а, значит, воспринимают его как родной. И принятие такого закона — это игнорирование прав большей части населения", — сказала Сутормина РИА Новости.

По ее словам, президент Украины "помимо того, что хочет сделать приятное американской элите, идет на поводу у украинских националистов".

"Но заигрывания ни с теми, ни с другими никак не способствует укреплению государства. И первые, и вторые вносят раскол и раздрай в общество. И никакой закон "Об образовании" здесь уже не поможет. Я бы сказала, что этот документ об отсутствии образования, ведь от него пострадают граждане. Помимо русскоязычных, и венгры, и румыны. Сумасшедшая склонность Порошенко ко всему американскому приведет к тому, что он рассорится с теми, кто находится рядом. США — за океаном, а соседи — тут, и с ними стратегически надо дружить, а не портить отношения", — заявила общественница.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, ранее заявили, что данный закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон, несмотря на реакцию других стран. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ на принятый Украиной закон об образовании заблокирует вступление Украины в ЕС, сам же закон МИД Венгрии назвал "позорным".