Член пешмерга погиб в стычке с шиитами в день референдума в Курдистане

КИРКУК, 26 сен — РИА Новости. Глава Высшей независимой комиссии по проведению референдума Хендрин Мухаммед подтвердил РИА Новости данные о гибели члена военизированного курдского формирования пешмерга в стычке с шиитскими ополченцами в день проведения голосования о независимости.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.

В понедельник ряд арабских и курдских СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о столкновении между пешмерга и отрядом шиитского ополчения аль-Хашд аш-Шааби в населенном пункте Туз-Хурмату в иракской провинции Салах-ад-Дин. По их данным, в ходе перестрелки погиб один член пешмерга. Шиитская организация эту информацию опровергала.

"Сучилась перестрелка в Туз Хурмату. Один член пешмерга погиб. Однако никакой эскалации в связи с этим не произошло", — заявил глава комиссии.

Туз-Хурмату наряду с Киркуком и рядом других населенных пунктов был включен в зону проведения референдума о независимости, несмотря на то, что он расположен вне пределов территории курдской автономии. Иракское правительство выступило категорически против голосования в этих районах. Помимо курдов Туз-Хурмату населяют иракские туркмены.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.