В Белоруссии не согласились с оценкой Украины учений "Запад-2017"

МИНСК, 2 сен — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии не согласно с оценкой совместных с РФ учений "Запад-2017" властями Украины, которые назвали их лишь "условно открытым", сообщается во вторник на сайте белорусского ведомства.

"На официальном сайте министерства обороны Украины была опубликована информация о совместном стратегическом учении… в которой приводится оценка… в частности, что учение было "условно открытым", — говорится в сообщении.

В заявлении белорусского ведомства подчеркивается, что "департамент международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии не согласен с заявлением украинской стороны".

"С 16 по 20 сентября 2017 года в наблюдении за совместным стратегическим учением… приняли участие представители семи государств – участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, в том числе пяти стран-членов НАТО", — напоминается в сообщении.

Общим решением наблюдателей старшим от группы наблюдателей была выбрана представитель Норвегии госпожа Хустад Рагнхилд Вэлле.

"В соответствии с заявлением госпожи Хустад, которая озвучила общее мнение всех наблюдателей, замысел и масштабы учений "Запад- 2017" соответствовали заявленному, при этом она обратила внимание на открытость и транспарентность белорусской стороны в ходе организации и проведения наблюдения за "Запад-2017". В то же время военные наблюдатели от Украины отказались давать оценку учений "Запад-2017"", — подчеркнули в министерстве.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали около 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около семи тысяч, от РФ — около трех тысяч).

Как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, Минск пригласил наблюдать за учениями представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Белоруссии. Дополнительно были приглашены военные наблюдатели семи стран, расположенных рядом. Всего — более 80 наблюдателей.