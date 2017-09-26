В Белоруссии не согласились с оценкой Украины учений "Запад-2017"

МИНСК, 2 сен — РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии не согласно с оценкой совместных с РФ учений "Запад-2017" властями Украины, которые назвали их лишь "условно открытым", сообщается во вторник на сайте белорусского ведомства.
В заявлении белорусского ведомства подчеркивается, что "департамент международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии не согласен с заявлением украинской стороны".
Общим решением наблюдателей старшим от группы наблюдателей была выбрана представитель Норвегии госпожа Хустад Рагнхилд Вэлле.
"В соответствии с заявлением госпожи Хустад, которая озвучила общее мнение всех наблюдателей, замысел и масштабы учений "Запад- 2017" соответствовали заявленному, при этом она обратила внимание на открытость и транспарентность белорусской стороны в ходе организации и проведения наблюдения за "Запад-2017". В то же время военные наблюдатели от Украины отказались давать оценку учений "Запад-2017"", — подчеркнули в министерстве.
Как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, Минск пригласил наблюдать за учениями представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Белоруссии. Дополнительно были приглашены военные наблюдатели семи стран, расположенных рядом. Всего — более 80 наблюдателей.