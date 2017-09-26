КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что конструктивный диалог поможет разрешить "недоразумение" между странами, которое возникло в связи с принятием нового закона об образовании.

Ранее на Украине приняли новый закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ на этот документ заблокирует вступление Киева в ЕС, сам закон МИД назвал "позорным".

"Больше языков — больше возможностей. Конструктив в диалоге позволит снять недоразумение", — написал Климкин во вторник в Twitter.

По его словам, украинские власти работают над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и на Украине.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.