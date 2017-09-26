Силовики с августа 13 раз обстреливали посты СЦКК в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Украинские силовики с августа 13 раз обстреливали наблюдательные пункты Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня в Донбассе из артиллерии, минометов и бронетехники, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.

"С начала августа текущего года украинские силовики 13 раз обстреливали наблюдательные пункты Совместного центра по контролю и координации, находящиеся на территории ДНР. Обстрелы производились с использованием артиллерии, минометов и бронетехники", — заявил собеседник агентства.

По его словам, десять таких случаев зафиксировано на юге в районе Безыменного и по одному — в районах Ясиноватой, Александровки и в Докучаевске.