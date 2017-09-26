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"Очередная демонстрация бессилия": у США больше нет союзников против Ирана

Сюжет:
Снятие санкций с Ирана (186)
17:4326.09.2017
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© AFP 2017 / Carlos BarriaФлаги США и ИранаФлаги США и Ирана
© AFP 2017 / Carlos Barria

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В ближайшие дни президенту США Дональду Трампу предстоит дать конгрессу однозначный ответ: соблюдает ли Иран ядерную сделку и надо ли вообще Вашингтону оставаться в рамках этого соглашения? Если нет — придется возвращаться к вопросу о санкциях, которые существовали до 2015 года. И вот тут у Штатов начинаются проблемы. Американская политика уже не столь эффективна, как в прошлом, и европейские партнеры ее не поддержат, не говоря уже о таких крупных игроках, как Россия и Китай. Соединенные Штаты рискуют остаться один на один с Ираном.

Никому не выгодно

Дональд Трамп стремится разрушить многосторонний договор Ирана с ведущими государствами мира. С одной стороны, эта сделка ограничивает возможности Тегерана по разработке ядерного оружия, с другой — снимает с Исламской Республики многолетний гнет международных санкций, говорит РИА Новости эксперт дискуссионного клуба "Валдай", доцент кафедры международных исследований Тегеранского университета Мохаммед Маранди.

По его словам, если США выйдут из сделки, то Тегеран будет вынужден пойти на адекватные ответные меры. "В теории европейские страны должны будут возвысить свой голос против такого решения Вашингтона", — уверен Маранди.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР

Расторжение ядерной сделки не выгодно ни одному из государств Европы. Отношения Ирана с большинством из них после ее заключения заметно укрепились — как в области экономики, так и политики. Но больше всего они укрепились в первую очередь с Россией и, во вторую, с Китаем, утверждает Маранди.

Обратного пути нет

Для европейских стран — прежде всего Великобритании, Франции, Германии — выход из санкционного режима в отношениях с Ираном два года назад был большим облегчением, и Белому дому будет очень сложно снова убедить их вернуться в него, убежден директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Кроме того, напоминает он, Тегеран соблюдает условия ядерной сделки — и противного пока еще никто не доказал.

"Заявления американской администрации эмоциональны и красноречивы, но абсолютно голословны. Слова госсекретаря Никки Хейли о нарушении Ираном "духа сделки" — это вообще что-то из области спиритизма", — говорит Бордачев.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

Пытаться надавить на Лондон, Париж, Берлин и другие европейские столицы в нынешней ситуации также абсолютно бесперспективно, считает аналитик. Скажем, попытка предусмотреть введение санкций против третьих стран, нарушающих односторонние американские ограничительные меры, неминуемо натолкнется на жесткое противодействие Евросоюза.

Кадры успешного испытания баллистической ракеты Хорремшахр в Иране
© Ruptly
Иран провел испытания баллистической ракеты

Основным покупателем иранской нефти является Европа, но, кроме того, ее импортируют Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Их отказ от поставок нефти из Ирана будет означать как минимум скачок цен на энергоносители, что в любом случае невыгодно странам-импортерами. Если в прошлые годы американские дипломаты путем уговоров и шантажа убеждали их подключиться к экономической блокаде Тегерана, то теперь возможности для подобных маневров сильно ограничены, поскольку США приходится работать с этими и многими другими государствами, включая Россию, чтобы заручиться их поддержкой в обуздании КНДР.

"Учитывая множество факторов, приходится констатировать, что все громкие заявления Трампа и его команды по поводу ядерной сделки с Ираном — не более чем очередная демонстрация бессилия", — резюмирует Бордачев.

Сохранить статус-кво

Вашингтон не привык учитывать интересы своих партнеров и вряд ли собирается делать это сейчас, считает политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. А сам по себе выход США из ядерной сделки будет означать ее разрушение, утверждает он.

"Однако более реалистичным мне представляется другой вариант, при котором Соединенные Штаты не будут выходить из многостороннего соглашения с Тегераном, но при этом введут новые санкции против него, сохранив таким образом статус-кво ядерной сделки и при этом набросив на Иран новую петлю. Это, в свою очередь, позволит Трампу значительно укрепить свой авторитет в самих Штатах", — прогнозирует Федор Лукьянов.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Вице-президент США Майк Пенс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Эдуард Песов
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"Шестерка" и Иран обсудят в ООН выполнение соглашения по ядерной программе

Такую позицию Белый дом предварительно озвучил в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Она сводится к простой формуле: да, мы считаем ядерную сделку отвратительной, но остаемся в ней, однако нам ничто не мешает продолжать наказывать Иран за новые прегрешения — например, за реализацию его ракетной программы. Что США уже отчасти и предприняли, введя новые санкции против Тегерана, Пхеньяна, а заодно и против Москвы, напоминает эксперт.

В то же время недовольство и тревога, зазвучавшие в последнее время в европейских странах — прежде всего в Германии — по поводу угроз наказаний за сотрудничество с Россией в строительстве газопровода "Северный поток — 2", показывают, что Европа все менее охотно соглашается видеть себя в роли вечно виноватой перед Америкой.

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