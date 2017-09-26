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МИД отреагировал на планы США ограничить полеты российской авиации

16:4226.09.2017
(обновлено: 16:43 26.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В МИД подтвердили информацию СМИ о том, что Вашингтон планирует ввести ограничения на полеты российской военной авиации над США в рамках договора по открытому небу.

Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Новые правила, по данным ведомства, могут вступить в силу с 1 января 2018 года.

"Да, мы знаем, что такие шаги американцы собираются предпринять. Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения. Как я понимаю, вводится ряд ограничений, которые вступят в силу с 1 января 2018 года", — рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов.

Он выразил удивление в связи с тем, что эти сведения попали в СМИ до поступления информации от американских властей. По его словам, в международной практике "не принято сливать информацию в прессу до того, как сделано соответствующее официальное заявление и передано той стороне, которая рассматривается в качестве оппонента".

Суть претензий США

По данным издания Wall Street Journal, ограничение станет реакцией на "запрет Кремля на пролет над Калининградом". В рамках договора дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров. Россия же ввела ограничения в 500 километров над Калининградом, пишет газета.

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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Издание добавляет, что меры могут коснуться территорий над Аляской и Гавайями. "Мы хотим заставить Россию вновь соблюдать договор", — цитирует издание анонимного американского высокопоставленного чиновника.

В МИД подчеркнули, что не согласны с аргументами США и призвали американскую сторону к поиску решения проблемы.

"Что касается претензий в наш адрес, мы не считаем их обоснованными. На самом деле, договор очень сложный, его положения не всегда однозначно можно интерпретировать, поэтому нужно искать компромиссы, развязки", — заявил Михаил Ульянов.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, призвал четко соблюдать положения Договора об открытом небе. По его словам, интерпретации здесь недопустимы.

"Любые претензии должны, скажем так, выдвигаться в строгом соответствии с этим договором, потому что у каждой из сторон есть обязательства в соответствии с упомянутым документом", — добавил он.

Солдаты армии США
© Flickr / U.S. Army / Spc. Stefan English
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Закрыть Аляску и Гавайи

Эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО Владимир Коровин, в свою очередь, предположил, что США хотят закрыть от российских наблюдателей часть своей территории.

"Это все поиски предлогов. Американцы подобным образом хотят ряд своих двуличных действий от нас скрыть. Есть же вещи, которые со спутников нельзя точно снять, а самолеты имеют гораздо больше возможностей", — заявил он.

По его мнению, речь идет о базе противоракетной обороны на Аляске, станции HAARP (программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн), которая имеет отношение к климатическому оружию, и полигоне на Гавайях, где проводятся испытания систем противоракетной обороны.

"Договор по открытому небу имеет давнюю историю. Лет 25 назад вообще никто не сомневался, что он больше выгоден американцам. А в сегодняшней ситуации они понимают, что есть ряд вопросов, которые им бы хотелось, как говорится, приподзакрыть", — добавил эксперт.

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© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году.

Согласно документу, участники получают право совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга для контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров о вооружениях.

В апреле текущего года США уже обвиняли Россию в несоблюдении договора. В ответ на это в МИД заявили, что американская сторона умалчивает о собственных нарушениях и нарушениях своих союзников, но не в первый раз "воспроизводит набор шаблонных обвинений в адрес России".

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