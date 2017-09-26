На Украине завершили расследование дела против журналиста Муравицкого

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют на Украине в госизмене, обвинительный акт передан на рассмотрение апелляционного суда для определения подсудности дела, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Андрей Гожый.

"Расследование завершено, сначала дело было передано в суд Житомирского района Житомирской области, а поскольку этот суд, как, я понял, не может сформировать тройку судей для того, чтобы рассматривать дело, то материалы переданы в апелляционный суд Житомирской области, который должен определить подсудность", — сказал Гожый. По его словам, заседание в апелляционном суде Житомирской области по определению подсудности дела запланировано на 09.45 (совпадет с мск) в эту среду.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца.