На Украине завершили расследование дела против журналиста Муравицкого

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют на Украине в госизмене, обвинительный акт передан на рассмотрение апелляционного суда для определения подсудности дела, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Андрей Гожый.
СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".
Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца.