Туск заявил, что прогресса на переговорах по Brexit пока достичь не удалось

ЛОНДОН, 26 сен – РИА Новости, Мария Табак. Глава Европейского совета Дональд Туск после встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй отметил как позитивный факт "смену тона" Великобритании по Brexit, но сказал, что пока прогресса на переговорах, достаточных "для перехода на следующий этап", добиться не удалось.

"Я настроен сдержанно оптимистично. Смена тона (со стороны Британии) – это хорошая новость", — сказал Туск журналистам, добавив, что недавняя речь Мэй по Brexit во Флоренции является демонстрацией более конструктивного подхода к переговорам.

"Но никто не убедит меня, что Brexit – это к лучшему. Brexit – это попытка контролировать ущерб, и я своего мнения по этому поводу не сменил", — подчеркнул он.

По словам Туска, о переходе на следующий этап – к обсуждению отношений ЕС и Великобритании после Brexit – говорить пока рано.

"Пока на переговорах не достигнуто достаточного прогресса для перехода на следующий этап", — подчеркнул глава Евросовета.