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В мире

Литва обвинила Россию в "симуляции нападения" на страны Балтии

16:1326.09.2017
(обновлено: 16:50 26.09.2017)
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© Flickr / Bernt RostadЗдание Министерства обороны Литвы в Вильнюсе. Архивное фотоЗдание Министерства обороны Литвы в Вильнюсе. Архивное фото
© Flickr / Bernt Rostad

ВИЛЬНЮС, 26 сен — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис обвинил Россию в отработке вариантов нападения на страны Балтии во время завершившихся на прошлой неделе белорусско-российских тактических учений "Запад-2017".

Президент Литвы Далия Грибаускайте
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ранее замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Москва считает необоснованными обвинения НАТО в адрес России в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017". По его словам, российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях", и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что в Кремле отвергают обвинения в "недостаточной открытости" учений "Запад-2017, нагнетание страстей вокруг маневров является провокацией.

Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин отметил, что катастрофические сценарии, которые распространялись в странах Запада в связи с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", не оправдались, учения прошли максимально открыто.

"Важно, что во время учений "Запад" осуществлялась симуляция нападения России на все балтийские страны", — сказал Кароблис на конференции.

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Он отметил, что на учениях отрабатывались "конвенционные действия против государств высокого технологического уровня, конкретно – НАТО", подчеркнув, что маневры не соответствуют информации о том, что они направлены на антитеррористические операции, так как в них "принимали участие все элементы вооруженных сил РФ, включая космические силы".

Кароблис заявил также, что ситуация безопасности в Литве после учений "Запад" остается в прежнем состоянии, не улучшается. "Российские вооруженные силы становятся сильнее… Несомненно, Россия остается вызовом для НАТО", — сказал он. Министр обратил внимание на то, что, реагируя на вызовы, НАТО следует усилить оборонную составляющую Литвы, модернизируя армию.

Посетитель у самолета Ил-76МД-90А на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы Ремигиюс Балтренас отметил, что по данным военной разведки, число участников маневров было выше, чем было официально заявлено. "Конкретно в настоящий момент я не могу предоставить цифры и комментировать не могу, ведется первичная оценка. Но сосредоточенные силы превышали в несколько раз официально заявленные РФ", — сказал Балтренас.

В своих выводах, представители Минобороны и литовской армии отметили, что "учения не переросли в крупные провокации, кроме небольших инцидентов".

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© REUTERS / Francois Lenoir
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Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали около 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около семи тысяч, от РФ — около трех тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

На "Запад-2017" были приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и НАТО. В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске приглашение получили представители делегации ОБСЕ из США. За ходом маневров наблюдали 95 иностранных представителей из 50 стран.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Иван Чермашенцев
На кой Вы нам сдались то???
16:24
26.09.2017
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teu11
Сколько вам денег надо, собаки?:). Вы сразу, сумму озвучьте. А то не все понимают, с какого перепугу, обороноспособность соседней страны влияет на внутреннее самочувствие Министра обороны и Дали?
16:18
26.09.2017
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