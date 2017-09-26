Литва обвинила Россию в "симуляции нападения" на страны Балтии

ВИЛЬНЮС, 26 сен — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис обвинил Россию в отработке вариантов нападения на страны Балтии во время завершившихся на прошлой неделе белорусско-российских тактических учений "Запад-2017".

Ранее замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Москва считает необоснованными обвинения НАТО в адрес России в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017". По его словам, российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях", и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что в Кремле отвергают обвинения в "недостаточной открытости" учений "Запад-2017, нагнетание страстей вокруг маневров является провокацией.

Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин отметил, что катастрофические сценарии, которые распространялись в странах Запада в связи с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", не оправдались, учения прошли максимально открыто.

"Важно, что во время учений "Запад" осуществлялась симуляция нападения России на все балтийские страны", — сказал Кароблис на конференции.

Он отметил, что на учениях отрабатывались "конвенционные действия против государств высокого технологического уровня, конкретно – НАТО", подчеркнув, что маневры не соответствуют информации о том, что они направлены на антитеррористические операции, так как в них "принимали участие все элементы вооруженных сил РФ, включая космические силы".

Кароблис заявил также, что ситуация безопасности в Литве после учений "Запад" остается в прежнем состоянии, не улучшается. "Российские вооруженные силы становятся сильнее… Несомненно, Россия остается вызовом для НАТО", — сказал он. Министр обратил внимание на то, что, реагируя на вызовы, НАТО следует усилить оборонную составляющую Литвы, модернизируя армию.

Директор второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы Ремигиюс Балтренас отметил, что по данным военной разведки, число участников маневров было выше, чем было официально заявлено. "Конкретно в настоящий момент я не могу предоставить цифры и комментировать не могу, ведется первичная оценка. Но сосредоточенные силы превышали в несколько раз официально заявленные РФ", — сказал Балтренас.

В своих выводах, представители Минобороны и литовской армии отметили, что "учения не переросли в крупные провокации, кроме небольших инцидентов".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали около 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около семи тысяч, от РФ — около трех тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

На "Запад-2017" были приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и НАТО. В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске приглашение получили представители делегации ОБСЕ из США. За ходом маневров наблюдали 95 иностранных представителей из 50 стран.